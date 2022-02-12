«Соблюдаем тишину». В ВСУ опровергли информацию об обстрелах в направлении Донецка

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Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный заявил, что Вооруженные силы Украины соблюдают режим прекращения огня, не планировали и не совершали никаких обстрелов, в частности, в направлении Донецка.

Об этом он написал в Facebook.

Наблюдатели ОБСЕ также подтверждают, что никаких обстрелов со стороны вооруженных сил Украины не фиксировали.

Кроме того, артиллерийские подразделения из состава Объединенных сил находятся в районах отвода.

Дело в том, что с вечера 11 февраля и в течение дня 12 февраля в медиа и Telegram-каналах время от времени распространяется недостоверная информация об обострении обстрелов на Донбассе или взрывах неизвестного происхождения.

По данным прес-сцентра ООС, в зоне боевых действий на Донбассе за минувшие сутки, 11 февраля, боевики семь раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов получил ранение один украинский военный. Перед этим ВСУ фиксировали восемь обстрелов за сутки.