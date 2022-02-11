Совет ЕС утвердил выделение Украине €1,2 млрд. Теперь очередь за Европарламентом

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Dimitri Karastelev / Unsplash

Совет Европейского Союза согласовал выделение Украине €1,2 млрд макрофинансовой помощи. Средства будут предоставлены в два транша.

Об этом пишет пресс-служба Совета ЕС.

Там отметили, что эти деньги должны оперативно помочь Украине в ситуации острого кризиса и укрепить ее устойчивость. Кроме этого, геополитическая напряженность сейчас имеет плохое влияние на экономическую и финансовую стабильность Украины, а постоянные угрозы безопасности уже привели к оттоку капитала из страны.

«ЕС поддерживает Украину, в том числе и в экономическом плане. Нынешняя геополитическая напряженность оказывает серьезное экономическое влияние на Украину. Государства-члены готовы предоставить макрофинансовую помощь в размере 1,2 млрд. евро. Я рад сообщить, что сегодня мы решили поддержать предложение Еврокомиссии, чтобы финансовая помощь немедленно поступила в Украину», – отметил министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мер. Именно Франция сейчас председательствует в ЕС.

Макрофинансовая помощь будет рассчитана на 12 месяцев, а средства Украина получит в два транша. Первый транш будет выделен, как только эту программу окончательно утвердит Европарламент. В ЕС отмечают, что выделение средств будет происходить «при наличии предварительных политических условий и удовлетворительной реализации программы сотрудничества с МВФ».

Выплата второго транша будет связана как с выполнением условий МВФ, так и с выполнением Меморандума с ЕС. Последний будет сфокусирован на проведении безотлагательных политических мер в сфере экономической устойчивости, госуправления, верховенства закона и энергетики.