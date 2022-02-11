Боевики на Донбассе ранили военного и применили дрон

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На Донбассе в зоне боевых действий ранен украинский военный.

Об этом сообщает штаб ООС.

С начала этих суток российские боевики трижды нарушили режим прекращения огня. Из стрелкового оружия и ручных гранатометов они вели огонь в сторону Невельского и Песков, а возле Марьинки с помощью дрона сбросили гранатометный выстрел ВОГ-17.

Где именно был ранен военный — в штабе не сообщают. Его состояние удовлетворительное.