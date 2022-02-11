Финляндия подписала соглашение о покупке у США более 60 истребителей F-35

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Правительство Финляндии закупит у США 64 современных истребителя F-35. Их поставит компания Lockheed Martin.

Об этом сообщается на сайте Вооруженных Сил Финляндии.

Соответствующее решение правительство приняло еще в начале декабря 2021 года, а официально соглашение подписали 11 февраля. Истребители закупят для того, чтобы к 2030 году заменить ими истребители Hornet F-18C.

Контракт предусматривает поставку истребителей в течение 2025-2030 годов, а также двигателей и оборудования для технического обслуживания, запасных запчастей, учебного оборудования и многого другого, необходимого для эксплуатации F-35. Также американцы проведут обучение пилотов и авиационного персонала.

После приобретения истребителей Финляндия также закупит ракеты класса «воздух-воздух» для этих истребителей.