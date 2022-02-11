SpaceX представила свой корабль Starship. Он предназначен для полетов на Луну и Марс
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Official SpaceX Photos / Flickr
Компания SpaceX презентовала свой космический корабль Starship. Он должен доставлять людей на Луну и Марс.
Об этом во время презентации сообщил основатель компании Илон Маск.
По его словам, корабль Starship достигнет околоземной орбиты уже в 2022 году.
«На данный момент я абсолютно уверен, что мы выведем Starship на орбиту уже в этом году. Я считаю, что Starship поможет создать город на Марсе и доставит около двух тонн материалов с Земли», — заявил он.
Кроме того, на презентации показали анимированный видеоролик полета Starship на Марс и его дозаправку на орбите.
Также Маск показал гигантскую башню Mechazilla, которая будет «ловить» ракету-носитель Super Heavy и корабль Starship во время приземления, потому что они будут многоразовыми.
Основатель SpaceX отметил, что хочет запустить Starship с собственной базы Starbase в Техасе, но для этого нужно еще получить одобрение Федерального авиационного управления. Из-за этих проблем Маск допустил, что ракету запустят с космодрома NASA.
- Starship – это сверхтяжелая ракета, состоящая из двух полностью многократных ступеней. Вторая ступень — пассажирский или грузовой космический корабль (в зависимости от цели миссии). SpaceX планирует с 2021 года заменить этим кораблем свои ракеты Falcon. Starship собираются использовать в пилотируемых миссиях по созданию населенных баз на Марсе и Луне.
- В августе Илон Маск показал перемещение Starship на орбитальную стартовую площадку.