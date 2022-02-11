SpaceX представила свой корабль Starship. Он предназначен для полетов на Луну и Марс

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Official SpaceX Photos / Flickr

Компания SpaceX презентовала свой космический корабль Starship. Он должен доставлять людей на Луну и Марс.

Об этом во время презентации сообщил основатель компании Илон Маск.

По его словам, корабль Starship достигнет околоземной орбиты уже в 2022 году.

«На данный момент я абсолютно уверен, что мы выведем Starship на орбиту уже в этом году. Я считаю, что Starship поможет создать город на Марсе и доставит около двух тонн материалов с Земли», — заявил он.

Кроме того, на презентации показали анимированный видеоролик полета Starship на Марс и его дозаправку на орбите.

Также Маск показал гигантскую башню Mechazilla, которая будет «ловить» ракету-носитель Super Heavy и корабль Starship во время приземления, потому что они будут многоразовыми.

Основатель SpaceX отметил, что хочет запустить Starship с собственной базы Starbase в Техасе, но для этого нужно еще получить одобрение Федерального авиационного управления. Из-за этих проблем Маск допустил, что ракету запустят с космодрома NASA.