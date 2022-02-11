Антикоррупционный суд избрал меру пресечения соучастнику нардепа Владислава Трубицына. Его подозревают во взяточничестве

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Антикоррупционный суд избрал меру пресечения соучастнику депутата Киевсовета от «Слуги народа» Владислава Трубицына, которого подозревают в получении 1,26 миллиона гривен взятки за содействие в организации розничной торговли в столице.

Фигуранта отправили под стражу на два месяца с возможностью залога почти в 2,5 млн гривен.

В случае внесения за него залога на подозреваемого возлагается ряд обязательств:

не оставлять населенного пункта, в котором он проживает без разрешения детектива, прокурора, суда;

сообщать детективу, прокурору, суду об изменении своего месяца проживания;

воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми;

сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

Санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.