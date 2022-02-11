В США головоломка Wordle помогла спасти пенсионерку от психически больного мужчины

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Wordle

В Иллинойсе 5 февраля голый мужчина ворвался в квартиру 80-летней пенсионерки и 17 часов держал ее в заложниках. Спасти женщину помогла игра Wordle, результаты которой пенсионерка каждый день присылала своей дочери. В тот вечер дочь не получила ни одного сообщения от мамы, потому решила вызвать полицию.

The Guardian пишет, что вженщина находилась в доме, когда через окно ворвался обнаженный мужчина и направил на нее ножницы.

Сначала он сел возле пенсионерки, а затем предлагал ей пойти вместе в душ. В конце концов он закрыл ее в подвале — тем временем полиция уже ехала в дом. После нескольких часов противостояния правоохранители смогли задержать 32-летнего злоумышленника.

Местные СМИ пишут, что у мужчины есть психические расстройства. Пенсионерка не пострадала, все обошлось испугом.