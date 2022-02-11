Британский певец Стинг продал права на все свои песни Universal Music почти за $300 миллионов

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Всемирно известный британский певец Стинг продал права на все свои песни крупнейшей в мире звукозаписывающей компании Universal Music Group.

Об этом сообщает The New York Times.

Как говорится, речь идет о полном каталоге песен — как о более 600 сольных работах рокера, так и о музыке, которую он выпустил с группой The Police. Теперь Universal будет получать все будущие доходы от публикации музыки Стинга.

В настоящее время сумма сделки не разглашается, но ее оценивают примерно в $300 миллионов.

«Для меня очень важно, чтобы мое творческое наследие имело дом, где его ценят и уважают — не только для того, чтобы по-новому общаться с преданными поклонниками, но и для того, чтобы познакомить с моими песнями новую аудиторию, музыкантов и поколения», — заявил Стинг, который большую часть своей карьеры сотрудничал с UMG.