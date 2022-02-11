Британский певец Стинг продал права на все свои песни Universal Music почти за $300 миллионов
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Wikipedia
Всемирно известный британский певец Стинг продал права на все свои песни крупнейшей в мире звукозаписывающей компании Universal Music Group.
Об этом сообщает The New York Times.
Как говорится, речь идет о полном каталоге песен — как о более 600 сольных работах рокера, так и о музыке, которую он выпустил с группой The Police. Теперь Universal будет получать все будущие доходы от публикации музыки Стинга.
В настоящее время сумма сделки не разглашается, но ее оценивают примерно в $300 миллионов.
«Для меня очень важно, чтобы мое творческое наследие имело дом, где его ценят и уважают — не только для того, чтобы по-новому общаться с преданными поклонниками, но и для того, чтобы познакомить с моими песнями новую аудиторию, музыкантов и поколения», — заявил Стинг, который большую часть своей карьеры сотрудничал с UMG.
- Ранее американский музыкант и певец Брюс Спрингстин продал права на полный каталог своих песен звукозаписывающей компании Sony Music за рекордные $500 миллионов.
- Предыдущий рекорд по цене принадлежал Бобу Дилану — Universal Music Group права на его музыку обошлись в $300 миллионов. Каталог песен Дэвида Боуи оценили в 200 миллионов долларов. Песни Пола Саймона добрались до Sony Music за $250 миллионов, а Red Hot Chili Peppers отдали права Hipgnosis Songs за $140 миллионов. Дэвид Гетта продал права Warner Music Group за $100 миллионов.