Вышел трейлер фильма «Мир Юрского периода 3»

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Студия Universal Pictures представила первый трейлер фантастического триллера «Мир Юрского периода 3: Господство» (Jurassic World: Dominion), который выйдет в прокат летом этого года.

Фильм рассказывает о событиях после предыдущей части. Героям предстоит справляться с последствиями разрушения дома динозавров на острове Нублар из-за чего они попали в современный мир.

В фильме сыграли Крис Прэтт, Омар Си, Брайс Даллас Ховард, а также Сэм Нилл, Джефф Голдблюм и Лора Дерн.

В украинский прокат фильм должен выйти 9 июня.