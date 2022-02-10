Полиция вызовет на допрос харьковского бизнесмена Александра Ярославского. Его кортеж, вероятно, сбил насмерть человека

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УНИАН

Полиция Харьковской области вызовет на допрос бизнесмена Александра Ярославского по делу об аварии с вероятно его кортежем, в которой погиб пешеход.

Об этом Министерство внутренних дел сообщило 10 февраля.

Полицейские устанавливают личность погибшего, а также все обстоятельства аварии. Кроме того, полицейские устанавливают личность водителя, а также вызывают на допрос возможного участника ДТП – харьковского бизнесмена Александра Ярославского.

В среду, 9 февраля, около 22:55 на дороге «Киев-Харьков-Довжанский» произошла смертельная авария: машина, которая ехала со стороны города Чугуев в направлении Харькова, наехала на 50-летнего пешехода, который погиб. Полиция открыла уголовное производство по двум статьям.

часть 2 статьи 286 – нарушение правил безопасности дорожного движения;

часть 3 статьи 135 – оставление человека в опасности.

Максимальное наказание предусматривает от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять автомобилем до 3 лет.

Утром 10 февраля «Украинская правда» со ссылкой на свои источники сообщила, что кортеж Ярославского ночью 9 февраля сбил насмерть человека — на месте аварии нашли соответствующие автомобильные номера.

Затем сам Александр Ярославский ответил на вопрос издания «Объектив»: «Я спал дома и утром только узнал это». Причастен ли автомобиль с его кортежа к ДТП, бизнесмен не подтвердил и не опроверг. На уточнение принадлежат ли автомобилям из его кортежа номера «0018», Ярославский ответил, что не следит за номерами.