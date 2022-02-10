СБУ предотвратила теракт в Киеве. Злоумышленника завербовали беларусские спецслужбы

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Служба безопасности Украины разоблачила мужчину, готовившего теракт в Киеве. По данным следствия, киевлянина завербовали беларусские государственные структуры.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Мужчину задержали при попытке поджечь автомобиль возле здания одной из общественных организаций. Кроме того, злоумышленник делал ложные сообщения о заминировании и запугивал журналистов и иностранных граждан. Для этого он рисовал надписи с угрозами и провокациями около их домов.

Также СБУ выяснила, что мужчина собирал информацию об украинских военных из приграничных районов, работая на «расшатывание внутриполитической ситуации в Украине и дискредитацию нашего государства перед странами ЕС и гражданами Республики Беларусь».

За «работой» мужчины следили через российскую электронную почту, а деньги ему начисляли на банковский счет.

Правоохранители возбудили уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса: теракт и государственная измена. Задержанному может грозить от 5 лет лишения свободы до пожизненного заключения.