«Слуга народа» созывает внеочередную конференцию на фоне коррупционного скандала с участием «слуги» Владислава Трубицына

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Кузьмин Александр / УНИАН

Глава политической партии «Слуга народа» Елена Шуляк заявила, что ожидает расследования дела, в котором фигурирует депутат Киевсовета от «Слуги народа» Владислав Трубицын.

Об этом сообщила представитель партии Юлия Палийчук.

«Надеемся, что профессиональная и беспристрастная работа детективов НАБУ, прокуроров САП, судей, а соответственно и адвокатов позволит получить справедливый приговор — обвинительный или оправдательный», — отметила Шуляк.

Она подчеркнула, что уже издала распоряжение о созыве внеочередной конференции киевской городской организации политической партии «Слуга народа» для рассмотрения этого инцидента.

«Надеюсь, реакция городского головы Киева на коррупцию в коммунальных предприятиях будет столь же быстрой», — резюмировала глава партии.