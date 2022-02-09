У главы МИД Словакии выявили коронавирус. Вчера он встречался с Владимиром Зеленским
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Ivan Korcok / Facebook
У главы Министерства иностранных дел Словакии Ивана Корчока 9 февраля выявили коронавирус. Днем ранее, 8 февраля, у него была встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.
О ковиде сам Корчок сообщил в Facebook.
«Сегодня положительные новости. Сначала Петра Влхова, затем голосование в парламенте и в-третьих, к сожалению, результат теста на COVID — положительный. Я мог бы обойтись без этого «положительного» сообщения», — сообщил Иван Корчок.
Министр вернулся из Украины вечером во вторник, 8 февраля. В Киеве на встрече с Зеленским также находился чешский министр иностранных дел Ян Липовский и австрийский Александер Шалленберг.
- 3 февраля президент Турции Реджеп Эрдоган с супругой находились в Киеве, где встречались с Владимиром Зеленским. Через два дня после этого у них выявили коронавирус.