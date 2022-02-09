Депутата Киевсовета поймали на взятке. Более чем за миллион гривен «слуга» Трубицын способствовал розничной торговле

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Детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили действующего депутата Киевского городского совета и еще пятерых пособников на получении 1,26 млн грн взятки за содействие в организации розничной торговли в столице. Фигурантов задержали.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ. По данным «Бабеля», речь идет о депутате от фракции «Слуги народа» Владиславе Трубицыне.

Кроме него, правоохранители разоблачили:

помощника депутата Киевсовета;

директора коммунального предприятия;

двух заместителей директора коммунального предприятия;

приближенное к депутату лицо.

По версии следствия, фигуранты организовали схему отмывания денег, обеспечивая конкретной компании победу в электронных торгах на право размещения точек сезонной передвижной торговли.

Речь шла о семи локациях в разных районах столицы (Дарницком, Днепровском, Шевченковском и др.) Свои «услуги» участники схемы оценили в 1,39 млн грн в год, которые впоследствии планировали распределить между собой.

При передаче части взятки в размере 1,26 млн грн депутата и еще пять человек разоблачили.