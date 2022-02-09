ВМС Украины получат более десяти американских боевых катеров Mark VI

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Официальный сайт ВМС ВС Украины

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины в 2022 году получат первые боевые катера американского производства Mark VI. Они будут защищать национальные интересы сразу в двух морях — Азовском и Черном — в ближней морской операционной зоне.

Об этом сообщает пресс- служба ВМС.

Основной задачей катеров этой серии является патрулирование акватории, однако они имеют гораздо более широкий потенциал благодаря своему вооружению, скорости и другим характеристикам.

При необходимости эти модели способны на скорости более 30 узлов доставить вооруженную досмотровую группу или спецназовцев (10—12 человек) на борт судна-нарушителя. Безопасный подход к цели будет обеспечивать 30-миллиметровая автоматическая пушка.

Официальный сайт ВМС ВС Украины

Кроме того, у катера будет современное ракетное вооружение, которое по своим характеристикам способно нанести значительные повреждения противнику большего класса.

Общее ожидаемое количество катеров, которые могут быть поставлены в несколько этапов, составляет более десяти. Личный состав катеров будет проходить подготовку в США.