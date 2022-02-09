В «Дії» появятся удостоверения ветеранов войны

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Стас Козлюк / Бабель

В государственном приложении «Дія» появятся электронные удостоверения для ветеранов войны, пострадавших участников Революции Достоинства и людей, на которых распространяется закон о статусе ветеранов.

Об этом говорится в сообщении Минцифры.

Нововведения сегодня, 9 февраля, приняли на заседании правительства. Благодаря этому украинские ветераны смогут использовать электронное удостоверение в «Дії» как аналог бумажного, и всегда иметь его с собой в смартфоне.

Воспользоваться цифровым удостоверением смогут более миллиона человек.