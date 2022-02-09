Во Франции горела фабрика по печати денег. Пострадали около 40 человек

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Во Франции, в городе Шамальер, произошел пожар на территории типографии Банка Франции. Об этом сообщает France Bleu.

Пожар начался примерно в 10 утра 9 февраля. Прибывшие на место пожарные охарактеризовали инцидент как «очень сильный». Пожар тушили 70 спасателей. В 11:50 они его локализовали. В результате инцидента пострадали 39 человек.

Пожар вспыхнул в отделе «производства» Банка Франции, где находится отдел, который занимается дизайном банкнот. Что стало причиной пожара, пока неизвестно. Сам производственный цех Банка Франции не пострадал.