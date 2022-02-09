Опрос: Большинство европейцев верят в нападение России на Украину, но НАТО и ЕС должны помочь Украине

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Большинство европейцев считают вполне вероятным вторжение России в Украину уже в этом году. Но они поддерживают помощь НАТО и ЕС.

Об этом говорится в опросе Европейского совета по международным отношениям.

В опросе принимали участие граждане семи стран – Финляндии, Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии и Швеции. На эти страны приходится две трети всего населения ЕС.

Больше всего тех, кто верит в нападение России на Украину, в Польше – 73%. Аналогичные мнения у жителей Румынии (64%) и Швеции (55%). Зато в Финляндии таковых только 44%, во всех остальных странах более 50% считают вероятным вторжение России.

В то же время, 62% опрошенных со всех стран считают, что НАТО должно помочь Украине в случае вторжения России. 60% считают, что помочь также должен и ЕС, а 54% — США.

Однако по поводу помощи их собственной страны, то здесь мнения европейцев разделились. Больше всех готовы помогать поляки (65%) и французы со шведами (по 43%). Меньше всего — финны (20%).

Также поляки считают все вероятные негативные последствия помощи Украине во время российского вторжения вполне возможными для себя: от кибератак и проблем с экономикой до полноценной военной угрозы со стороны России. Аналогичные взгляды и у шведов и румын. В Италии же готовы к повышению цен на газ и принимать беженцев из Украины, но другие угрозы там считают недостойными помощи Украине. В Германии, Финляндии и Франции считают помощь Украине несоразмерной возможным угрозам.