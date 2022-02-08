NYT: Американская компания Johnson & Johnson приостановила производство вакцины от коронавируса

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Американская компания Johnson & Johnson в конце 2021 года непублично закрыла единственный завод, который производил ее вакцину от коронавируса.

Об этом 8 февраля сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с этим решением.

Компания закрыла завод, который производил пригодную для использования вакцину. В то же время предприятие в нидерландском городе Лейден производит экспериментальную, но потенциально более прибыльную вакцину для защиты от ковида. Когда именно она будет готова — неизвестно. Приостановка производства временная — ожидается, что завод в Лейдене начнет выпускать вакцину после перерыва в несколько месяцев. Пока неясно, повлияло ли это закрытие на доставку вакцин или компания перекрыла поставки своими запасами.

Один источник газеты отмечает, что компания наняла для производства вакцин другие предприятия, но они либо не запущены, либо не получили разрешения регулирующих органов.

The New York Times пишет, что такие действия Johnson & Johnson поставили в тупик должностных лиц двух важнейших клиентов компании: Африканского Союза и COVAX.

Джейк Сарджент, представитель Johnson & Johnson, заявил в электронном письме, что компания продолжает поставлять партии вакцины предприятиям, которые разливают и упаковывают дозы. Он также сказал, что у компании есть миллионы готовых доз в запасах.

Однодозовая вакцина от коронавируса Johnson & Johnson потеряла популярность в Соединенных Штатах и других богатых странах отчасти из-за ее связи с редким побочным эффектом — нарушением свертывания крови. Исследования показали, что по некоторым показателям ее эффективность хуже, чем у прививок от Pfizer и Moderna.