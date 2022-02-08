Чешский миллионер опубликовал видео, как он разгоняется на Bugatti до 417 км/ч. Теперь за него взялась немецкая прокуратура
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Yannis Zaugg / Unsplash
Германия открыла уголовное производство в отношении чешского миллионера Радима Пассера, который разогнался на Bugatti до 417 км/ч.
Об этом сообщает BBC.
Инцидент произошел на автомагистрали в земле Саксония-Ангальт еще летом 2021 года, но видео опубликовали 9 января 2022 года. На видео есть кадр, где виртуальный спидометр показывает 417 км/ч на автомагистрали между Берлином и Магдебургом. Пользователи в комментариях обвинили миллионера в безответственной и опасной езде, он ответил фразой о «хорошей видимости» и подчеркнул силу тормозов Bugatti.
«Мы благодарим бога за безопасность и хорошие обстоятельства», — написал Пассера в описании к видео.
Дорожная полиция приступила к расследованию после того, как видео начали публиковать немецкие СМИ. Результаты передали в прокуратуру, которая и окрыла уголовное производство. Согласно Уголовному кодексу, это можно классифицировать как запрещенную гонку, поскольку водитель двигается с неподходящей скоростью, чем грубо нарушает правила безопасности движения.
Миллионеру грозит лишение свободы до двух лет или штраф.