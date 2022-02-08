В апреле стартует запись на получение сматфонов для вакцинированных украинцев от 60 лет
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- София Телишевская
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Getty Images
Запись на получение смартфонов для вакцинированных украинцев от 60 лет начнется в апреле 2022 года.
Об этом сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров на брифинге во время Diia Summit.
«В апреле начнется первый этап проекта: запись тех, кто хочет получить смартфон. Когда начнется второй этап — получение смартфонов — зависит от изготовления самих устройств. Мы будем отдельно это анонсировать», — сказал министр и добавил, что большую часть этого проекта планируют реализовать уже в этом году.
Какие это будут устройства, еще неизвестно, равно как и бюджет проекта и источники его финансирования.
Ожидается, что смартфоны смогут получить 8,5 млн граждан.
- Во время Diia Summit президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцинированные украинцы от 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон. Также им будет установлен льготный тариф для пользования интернетом.