В апреле стартует запись на получение сматфонов для вакцинированных украинцев от 60 лет

Новости

Getty Images

Запись на получение смартфонов для вакцинированных украинцев от 60 лет начнется в апреле 2022 года.

Об этом сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров на брифинге во время Diia Summit.

«В апреле начнется первый этап проекта: запись тех, кто хочет получить смартфон. Когда начнется второй этап — получение смартфонов — зависит от изготовления самих устройств. Мы будем отдельно это анонсировать», — сказал министр и добавил, что большую часть этого проекта планируют реализовать уже в этом году.

Какие это будут устройства, еще неизвестно, равно как и бюджет проекта и источники его финансирования.

Ожидается, что смартфоны смогут получить 8,5 млн граждан.