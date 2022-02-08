У «Дії» появилось шесть новых услуг. Какие еще новинки анонсировали на Diia Summit

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В Киеве во время Diia Summit представили новые услуги, которые уже доступны на портале «Дія» или в мобильном приложении.

Речь идет об услуге электронного опроса, возможности шеринга технического паспорта, получении разрешения на строительство, изменении места регистрации, продлении или остановке денежной помощи ВПЛ без изменения данных и получении справки о несудимости.

Президент отметил, что в феврале 2020 года, когда состоялась презентация нового приложения «Дія», были доступны цифровые водительские права и техпаспорт, и тогда это считалось прорывом. А сегодня в приложении — более 20 документов и услуг, а на портале «Дія» — более 50 государственных услуг, лицензий и разрешений.

«Мы стали четвертой страной Европы, которая имеет электронные права. Тогда это была гордость. Мы первые в мире запустили цифровой паспорт, имеющий такую же силу, как бумажный. Тогда это была фантастика. Мы первыми присоединились к единому цифровому рынку Европы с COVID-сертификатами, которые сгенерировали 10 млн украинцев. И сейчас все это уже привычка. Привычка к качественному, быстрому и удобному сервису от государства», — отметил Владимир Зеленский.

Также в 2022 году абитуриенты смогут поступать в вузы онлайн, заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Минцифры уже работает над сервисом поступления в университеты для иностранных абитуриентов.

Кроме того, сегодня в Украине стартовал новый налоговый режим для IT-компаний «Дія City». Основатель SoftServe на саммите сказал, что его компания одной из первых станет резидентом, такую же позицию высказали UST и международная финансовая технологическая компания Revolut.

Первая леди Украины Елена Зеленская во время мероприятия Diia Summit 2022 представила новую цифровую государственную услугу — «Дія. Безбарʼєрність», призванную упростить взаимодействие государства с населением.

Там будет возможность получить льготы, услуги, документы, узнать, как действовать в сложных жизненных ситуациях, и узнать свои права и возможности.