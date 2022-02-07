В Англии закрылся, вероятно, самый старый паб. Он работал с 793 года, однако не пережил пандемию

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Ye Olde Fighting Cocks / Facebook

В Англии, в городе Сент-Олбанс из-за финансовых проблем закрылся, возможно, самый старый паб страны Ye Olde Fighting Cocks. Он работал с 793 года, однако не смог пережить ковидные ограничения.

Об этом сообщает CNN и The Washington Post.

«Вместе со своей командой я сделал все возможное, чтобы паб продолжал работать. Однако последние два года были беспрецедентны для индустрии гостеприимства и победили всех нас, тех, кто вовсю пытался обеспечить, чтобы этот отмеченный множеством наград паб мог продолжать торговлю в будущем», — сообщил его руководитель Кристо Тофалли.

Он добавил, что торговые условия были «чрезвычайно жесткими» до пандемии, но последствия пандемии были «разрушительными». Паб пытался выполнить свои финансовые обязательства, однако не смог.

По данным местного совета по туризму, основное строение Ye Olde Fighting Cocks было построено в XI веке и первоначально использовалось как голубятня. Паб получил свое название от петушиных боев, которые проводились здесь в конце XIV и начале XX веков. Этот паб неофициально самый старый в Англии, поскольку полноценно проверить его невозможно.

Британская индустрия пабов испытывала трудности еще до пандемии, поскольку люди отказывались от выпивки в пабах в пользу баров и ресторанов. По данным Управления национальной статистики Великобритании, в период с 2008 по 2018 год закрылось более 11 тысяч пабов — их количество сократилось почти на четверть.