Киев и Варшаву объединят скоростной железной дорогой
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Facebook / Укрзалізниця
Украина и Польша нарабатывают план проекта высокоскоростного железнодорожного сообщения между Киевом и Варшавой. Проект презентуют на уровне Европейского Союза.
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.
Планируется строительство евроколии Киев — Варшава, которая позволит сократить время в пути до 4 часов. Кроме того в рамках проекта планируется реконструкция участка Мальховице — Нижанковичи на украинско-польской границе, который не используется с 1995 года.
Сейчас идет поиск источников финансирования этого проекта.
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