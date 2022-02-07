Зимняя Олимпиада: канадские хоккеистки играли матч с россиянками в медицинских масках, поскольку не получили их тесты на ковид
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- Ангелина Шеремет
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Hockey Canada / Twitter
В Пекине, где продолжаются зимние Олимпийские игры, женские команды Канады и России отыграли матч в медицинских масках, поскольку у представительниц Оттавы не было результатов тестов на коронавирус соперниц из РФ.
Об этом сообщает канадское издание CBC и российское информационное агентство ТАСС.
Китай не давал Канаде результатов тестов российской команды, поэтому спортсменки целый час не выходили на лед. Канада требовала результаты, поскольку на прошлой неделе у шести членов российской команды выявили коронавирус. Представительницы канадской команды отметили, что тренеры и персонал сборной не хотели подвергать игроков опасности.
В итоге команды договорились о том, что играть будут в масках.
На третий период матча спортсменки вышли без масок. Игра в итоге завершилась со счетом 6:1 в пользу Канады.
- Зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля, а зимние Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта. Из-за коронавируса соревнования будут проводить без иностранных болельщиков, а для спортсменов и членов команд ввели строгие ограничения.
- Украину на этих Играх представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах. В составе украинской сборной есть четыре олимпийских чемпиона: биатлонистки Елена Белосюк (Подгрушная), Юлия Джима, Валентина Семеренко и фристайлист Александр Абраменко.