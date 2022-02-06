Швеция вернулась к тактикам холодной войны для борьбы с угрозами со стороны России
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- Костя Андрейковец
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На фоне опасений новой агрессии России в Европе Швеция вернулась к тактикам времен холодной войны для борьбы с дезинформацией. В стране возродили Агентство психологической защиты для борьбы с фейками и паническими настроениями населения.
Об этом сообщает The Guardian.
Заместитель директора агентства Магнус Херт заявил, что опасения властей в отношении России усиливаются из-за ситуации вокруг Украины. Кроме этого, Швеция не исключает возможность быть атакованной РФ, особенно на фоне дискуссий о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО.
Сейчас страна уделяет особое внимание стратегическому острову Готланд в Балтийском море, который усилили военными. Также, как отмечает издание, Швеция готовится к защите выборов, которые пройдут в сентябре. Херт не исключает, что Россия может вмешаться в этот процесс.
- В конце декабря 2021 года Швеция повысила уровень боеготовности из-за действий России на границе с Украиной. На остров Готланд отправили дополнительные войска.
- Финляндия и Швеция на фоне опасений агрессии РФ задумались о вступлении в НАТО. Генсек Альянса в январе заявил, что страны могут рассчитывать на быстрое вступление. Россия требует от НАТО нерасширения на восток.