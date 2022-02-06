Александр Лукашенко пригрозил Украине военным ответом за «наступление» на Донбасс. Зеленского он назвал «безголовым»

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко грозит Украине военным ответом, если украинская армия начнет активные боевые действия на Донбассе.

Об этом он заявил российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, передает БелТА.

Лукашенко сказал, что Минск пойдет на совместные с Москвой военные действия. «Опасность одна — что они предпримут очень серьезные акции в направлении Донецка и Луганска, Донбасса», — заявил Лукашенко.

На вопрос, если Киев «начнет войну, как поведет себя беларусская армия», он ответил: «Точно так, как российская».

«Все будет зависеть от них. От власти. От армии украинской [...]. Мы нарисовали красные линии. Наступил на красную линию — получай», — сказал Лукашенко.

Он считает, что войну провоцируют США и толкают Владимира Зеленского на это. Он отметил, что у Зеленского «нет стержня» и назвал его «безголовым». В целом Лукашенко относится к президенту Украины «как к ребенку» из-за его «аморфности».

Накануне, 3 февраля, министр обороны Алексей Резников твердо заявил, что Украина не планирует никаких наступательных действий на Донбассе или в оккупированном Крыму. Киев идет и будет идти дипломатическим путем.