Парламент Черногории проголосовал за отставку правительства

Новости

comrade_petruha / Pixabay

Парламент Черногории (Скупщина) проголосовал за отставку правительства, выразив ему недоверие.

Об этом сообщается на сайте государственной телерадиокомпании страны RTCG.

Как отмечается, за решение об отставке правительства проголосовали 43 депутата, против были 11 избранников.

Большинство депутатов считают, что за год работы премьер-министр Здравко Кривокапич не показал значительных результатов.

Глава правительства и большинство министров перед началом сессии покинули зал Ассамблеи. Из представителей правительства были только министры Младен Бояныч и Тамара Срженич, но Бояныч покинул зал после начала дебатов.

Согласно Конституции, после вынесения вотума недоверия правительству должны назначить дату досрочных выборов. Скорее всего, они состоятся в мае. До этого времени действующее правительство будет исполнять свои обязанности.