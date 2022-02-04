В Пекине стартовала церемония открытия зимних Олимпийских игр

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В столице Китая Пекине стартовала церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр.

Событие проходит на Национальном стадионе Пекина. Это уже вторые Игры, которые там проходят. «Суспільне» отмечает, что впервые в истории зимних Олимпийских игр флаг будут нести сразу два спортсмена: украинскими флагоносцами станут фристайлист Александр Абраменко и фигуристка Александра Назарова. Наблюдать за церемонией можно здесь.

Украину на этих Играх будут представлять 45 спортсменов в 12 дисциплинах. В составе украинской сборной есть четыре олимпийских чемпиона: биатлонистки Елена Белосюк (Подгрушная), Юлия Джима, Валентина Семеренко и фристайлист Александр Абраменко. Соревнования продлятся с 4 по 20 февраля, а зимние Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта.

В Пекине уже два дня идет предварительные этапы соревнований. Так, китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун, как пишет Укринформ, уже установили мировой рекорд в соревнованиях спортивных пар в командном первенстве. Короткую программу фигуристы из Китая выполнили с результатом 82,83 балла, превзойдя рекорд действующих чемпионов мира россиян Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Украинская пара — София Голиченко и Артем Даренский — показала девятый результат. Также стартовали квалификационные раунды в керлинге, женском хоккее и фристайле.

Игры проходят на фоне быстрого распространения штамма коронавируса «Омикрон». Как пишет Deutsche Welle, более 100 спортсменов заразились коронавирусом за полторы недели до начала Олимпиады. Еще почти 200 случаев выявили среди людей, участвующих в организацию Игр. Всех их отправили в изоляцию.

Власти Китая ввели строгие карантинные правила. Из-за коронавируса соревнования пройдут без иностранных болельщиков. Как пишет издание Sports.ru, для спортивных делегаций организаторы сделали специальный «пузырь» — строго отведенную зону, за пределы которой спортсмены не могут выходить. Участников Олимпиады не будут выпускать из гостиниц в город, также их ежедневно будут тестировать на коронавирус, а китайские власти будут отслеживать возможные контакты между делегациями.