Украина до сих пор не получила от Германии письменного подтверждения о передаче 5 тысяч шлемов

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УНИАН / Ратынский Вячеслав

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Германия до сих пор не направила письменного подтверждения о передаче пяти тысяч обещанных военных защитных шлемов.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заверила, что документ готовится и вскоре будет передан в Киев. Министр поблагодарил ее за работу и системную медицинскую помощь для украинских военных, но в то же время отметил, что до сих пор остается открытой проблема поставок оружия для Украины.

«Первое, что нам очень нужно от Германии — это прекратить блокировку поставок оружия другими странами», — подчеркнул министр.

По его словам, правительство Эстонии обратилось к Германии с просьбой разрешить предоставить Украине пушки производства времен Германской Демократической Республики, но получило отказ.

Кроме того, правительство Германии продолжает блокировать приобретение Украиной летального оружия через NSPA.

«Оно дает возможность прозрачным, открытым способом приобрести те или иные средства защиты или поражения. Поэтому, когда мы обращаемся публично к правительству Германии, мы прежде всего просим: не блокируйте, пожалуйста, нашу возможность защищаться», — отметил Резников.