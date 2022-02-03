Индекс Биг-Мака: Украинская гривна стала шестой наиболее недооцененной валютой в мире

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Согласно обновленному индексу Биг-Мака, украинская гривна оказалась недооцененной на 58,1%. В прошлом году этот показатель составил 61,1%, а в 2020 году — 58%.

Об этом говорится в данных The Economist.

Цена Биг-Мака в Украине составляет 69 гривен, а в США — $5,81. Таким образом, «курс Биг-Мака» составляет 11,88. Если как фактический обменный курс считать 28,37 гривны, то разница будет означать, что украинская гривна недооценена на 58,1%.

В этом году гривна стала шестой наиболее недооцененной валютой в мире. С прошлого года она поднялась на одну позицию.

Что такое индекс Биг-Мака

Всемирно известное экономическое издание The Economist ведет собственный индекс Биг-Мака с 1986 года. Стоимость одного наиболее известного бургера McDonald's в США определяют как эталон для сравнения валют мира. Исследователи сравнивают покупательную способность граждан всех стран мира и определяют, насколько валюты являются переоцененными или недооцененными. В идеале стоимость бургера в американских долларах должна быть одинаковой во всех странах мира.