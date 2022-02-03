Tesla отзовет более 800 тысяч электромобилей из-за сбоя в работе сигнала ремня безопасности

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Tesla

В США автокомпания Tesla отзовет почти 817 тысяч автомобилей из-за неработающего функционала, который сигнализирует о необходимости пристегнуть ремень безопасности, когда автомобиль заводится.

Об этом, опираясь на выводы Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), сообщает Reuters.

Отзыв распространяется на некоторые автомобили Model S и Model X 2021—2022 выпуска, электромобиль Model 3 2017—2022 выпуска и компактные кроссоверы Model Y, изготовленные в период с 2020 года до настоящего времени.

Эту неисправность выявил Южнокорейский институт автомобильных испытаний и исследований.

В компании заявили, что проблема не влияет на активацию упоминания о непристегнутом ремне безопасности, когда скорость автомобиля превышает 22 км/ч.

Пока в Tesla не поступали какие-либо претензии или сообщения об авариях или травмах, связанных с этой ошибкой в системе, но в компании пообещали выпустить обновление программного обеспечения. Его можно будет скачать из облачного хранилища.