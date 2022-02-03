Байден: Лидер «Исламского государства» аль-Курайши подорвал себя сам, убив свою же семью

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Президент США Джо Байден дал брифинг по поводу рейда на северо-западе Сирии, в результате которого погиб лидер «Исламского государства» Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курайши.

По его словам, рейд провели бойцы Сил специальных операций под контролем Центрального командования США. Для минимизации жертв среди гражданских было решено отказаться от авиаудара и провести наземную операцию.

Террорист скрывался в трехэтажном доме на окраине деревни. Во время рейда он подорвал себя, обрушив третий этаж здания. Взрыв был сильным, потому тела погибших выкинуло на улицу. Байден подтвердил гибель детей и жен аль-Курайши. Число погибших он не назвал.

По данным западных СМИ, которые ссылаются на официальных предводителей, аль-Курайши скрывался в деревне Атмех на границе с Турцией. Туда направилась группа вертолетов с бойцами ССО. Они высадились в районе дома и вступили в короткий бой с террористами. Прозвучал минимум один сильный взрыв, вероятно, это был подрыв этажа главарем ИГ.

При этом, американские войска через громкоговорители просили женщин и детей покинуть этот район. Вдобавок у американцев возникла проблема — у одного из вертолетов была неисправность, из-за чего его пришлось взорвать на земле.

Местные жители рассказали, что после рейда в районе операции остались части человеческих тел.

CBS News передает, что по данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, во время рейда погибли 13 человек. Среди них шесть детей и четыре женщины.

В социальных сетях уже появились изображения и видеозаписи последствий рейда, на которых видны тела жертв, в том числе маленьких детей.