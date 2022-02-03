Украина построит завод по производству турецких беспилотников Bayraktar

Новости

Украина подпишет соглашение с Турцией о строительстве завода по производству беспилотников Bayraktar. Также будет создан центр, где будут обучать операторов дронов.

Об этом на брифинге сообщил министр обороны Алексей Резников.

«Планируется подписание сегодня рамочного соглашения. Оно касается сотрудничества Украины и Турции в сфере высоких военных технологий. Подписывать меня уполномочили. Одним из примеров наполнения соглашения будет строительство [в Украине] завода Байрактар, производящего беспилотные аппараты», — сказал он.

Также будет построен учебный центр, где будут готовить украинских операторов для управления этими дронами. Соответствующее соглашение будет подписано во время визита турецкой делегации в Украину 3 февраля.

Резников также рассказал, что на турецких дронах будут стоять украинские двигатели от «Мотор Сич». Такие беспилотники будут использовать как Вооруженные силы Украины, так и турецкая армия.