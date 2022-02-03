В «Киевстаре» произошел масштабный сбой со связью. Абонентам говорят о нехватке средств на счету

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У мобильного оператора «Киевстар» в четверг, 3 февраля, произошел масштабный сбой: у части клиентов были временные сложности при звонках на другие номера «Киевстар» и 466.

Также абонентам сообщали о нехватке средств на счете и невозможно было проверить баланс по *111#. Постепенно возобновляться связь начала в 10:30.

Компания заявила, что предусмотрела компенсации для абонентов, которые столкнулись с такими сложностями. Компенсации будут начисляться автоматически. На все вопросы пользователей «Киевстар» будет отвечать в личных сообщениях в социальных сетях поочередно (вот Facebook, Instagram и Twitter компании).