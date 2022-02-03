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Американская компания SpaceX отправила в космос спутник-шпион Национального разведывательного управления США.

Об этом пишет издание Space.

Спутник NROL-87 вывела двухступенчатая ракета Falcon 9 из базы космических сил США Ванденберг в Калифорнии. О характере задач аппарата ничего не известно, поскольку информация о его деятельности и оборудовании засекречена.

Издание пишет, что по просьбе ведомства компания SpaceX прекратила трансляцию запуска сразу после того, как первая степень Falcon 9 успешно вернулась на Землю. NROL-87 — первый спутник Национального разведывательного управления, запущенный в этом году. Отмечается, что ведомство впервые воспользовалось услугами SpaceX в рамках заключенного в прошлом году контракта по запуску космических аппаратов, стоимость которого составляет $316 млн.