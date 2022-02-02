Кабмин одобрил соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией

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Кабинет Министров утвердил проект соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 2 февраля.

Как отмечается, ключевым в договоренности является установление Турцией 0% пошлин на 10 337 товаров (95% от общего количества), экспортируемых Украиной.

В то же время, еще на 1 348 товаров будут действовать тарифные квоты или уменьшенные пошлины.

В правительстве рассказали, что благодаря 0% пошлины на зерновые Украина получит улучшенные условия доступа на турецкий рынок переработанной аграрной продукции.

Также соглашение предусматривает полную отмену турецких пошлин на промышленную продукцию.

Так, нулевая пошлина устанавливается по 510 из 840 металлургических товаров, на 130 установлено частичное уменьшение пошлины, для 167 товаров металлургии предоставят квоты не менее 411 тысяч тонн.

В то же время Украина сможет применять экспортную пошлину на вывоз металлолома, также сохраняется действие пошлин на подержанные автомобили и секонд-хенд.

Кроме этого, производимый Украиной из турецкого сырья товар после активирования соглашения будет считаться украинским и сможет беспошлинно попасть на рынки всех европейских стран.

По предварительным прогнозам правительства, соглашение будет ежегодно давать +2,2% к ВВП и +2,6% к доходам домохозяйств, а также будут созданы новые рабочие места.