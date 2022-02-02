Беременный мужчина, рукопожатие и «плавленное лицо»: в iOS появятся более 40 новых эмодзи

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Bernard Hermant / Unsplash

В новой версии операционной системы Apple iOS появятся более 40 новых эмодзи, сейчас их тестируют в бета-версии.

Об этом пишет Emojipedia.

Среди новых эмодзи есть 8 новых смайликов, три новых изображения людей, в частности мужчины в короне и двух беременных человек. Также будет 7 новых эмодзи, связанных с руками, и 25 разных мультирасовых рукопожатий.

Кроме этого, появятся и многие другие изображения, в том числе гнезда, кораллов, шины, спасательного круга, рентгена, батареи, дискошара.

Emojipedia

Ожидается, что эмодзи появятся на всех устройствах уже в марте-апреле 2022 года.