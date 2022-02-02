Сурок Тимко III спрогнозировал нестабильную весну

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В этом году весна в Украину придет по расписанию, но погода будет нестабильной. Такой прогноз дал сурок Тимко III.

Об этом сообщает «Суспільне».

«Несмотря на то, что Тимко не увидел свою тень, весна будет достаточно нестабильной. Он говорит, что нас ждут температурные колебания, мол, весна придет по расписанию, но будет довольно прохладной», — объяснила «прогноз» сурка научная сотрудница кафедры биологии Харьковского национального университета им. Каразина Надежда Токарская.

Сурок живет на биологической станции Харьковского национального университета им. Каразина в селе Гайдары Змиевского района Харьковской области. На биостанции ХНУ День сурка отмечают с 2004 года. Нынешний сурок — уже третий, которого используют для предсказания наступления весны.