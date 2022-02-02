Полиция задержала мужчину, который представился родственником министра внутренних дел и «продавал» должности

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Каролина Ускакович / «Бабель»

Полиция задержала мужчину, который представлялся двоюродным братом руководителя Министерства внутренних дел Дениса Монастырского и уверял, что он может договориться о получении должности руководителя департамента в правоохранительной структуре. Цена услуги — $60 тысяч.

Об этом Министерство внутренних дел сообщило 2 февраля.

Задержанный — 41-летний уроженец Тернополя, который получил в 2017 году гражданство России. Мужчина — частный предприниматель, который время от времени по делам бывает в Киеве. Однако, кроме легального бизнеса по продаже животных, он занимается подделкой оперативных талонов силовиков.

«Родственника» Монастырского задержали при получении $10 тысяч аванса. Следователи должны вручить ему подозрение.