Грузия отменяет ковид-паспорта из-за их «неэффективности»

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TARIK BOZKURT / Unsplash

Правительство Грузии решило отменить «зеленые» паспорта для посещения общественных мест (они нужны были и для туристов). Об этом сообщает «Эхо Кавказа».

Такое решение приняли из-за «неэффективности» ковид-паспортов, учитывая быстрое распространение штамма «Омикрон», легкое течение болезни, а также международный опыт. Однако граждане, которым нужен «зеленый» паспорт для выезда за границу, все еще смогут им воспользоваться.

«Зеленые» паспорта Грузия ввела 1 декабря 2021 года как для местных жителей, так и для туристов. В них была информация о вакцинации, тестировании или выздоровлении от болезни. По этим паспортам можно было беспрепятственно попасть в рестораны, кафе, бары, кинотеатры, театры, оперы, концертные залы, развлекательные центры, казино и игровые заведения, спа, тренажерные залы, гостиницы, а также на горнолыжные курорты.