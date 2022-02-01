Начальнику охраны Януковича назначили содержание под стражей. Суд разрешил его экстрадицию

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Гонтарь Владимир / УНИАН

Бывшему заместителю начальника Управления госохраны (начальнику Службы безопасности президента) Константину Кобзарю, который помог Виктору Януковичу сбежать из Украины, Печерский суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщили Госбюро расследований и Офис генпрокурора.

Кроме меры пресечения, суд дал разрешение на спецдосудебное расследование в отношении указанного генерал-майора в его отсутствие, а также позволил начать процедуру экстрадиции.

Бывший начальник охраны Януковича подозревается в организации незаконной переправки лиц через границу и дезертирстве по сговору (ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 408 УК).

По данным следствия, в феврале 2014 года Кобзарь участвовал в процессе бегства Януковича из Крыма в Россию, находясь по документам в командировке. После бегства Януковича он не вернулся на место службы и сам сбежал из Украины вместе другими военнослужащими Управления госохраны.