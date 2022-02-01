Компания Sony купила разработчика игр Halo и Destiny

Новости

Компания Sony Interactive Entertainment объявила о покупке американской студии Bungie — разработчика пяти серий видеоигр Halo и двух частей игры Destiny.

Об этом сообщают пресс-службы Sony и Bungie.

Разработчик останется мультиплатформенным. Его не будут ограничивать в выборе платформ для выпуска будущих игр. Bungie сохранит свое руководство, творческую свободу и право самостоятельно издавать свои проекты.

Сумма сделки официально не разглашается, но GamesIndustry пишет, что Sony разработчик достался за $3,6 миллиарда.