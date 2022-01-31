В суд Гааги подан коллективный иск против Александра Лукашенко. Его обвиняют в геноциде

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

В Международный уголовный суд в Гааге подан иск против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и его «сообщников».

Об этом сообщил оппозиционер Павел Латушко, на которого в Беларуси заведены уголовные дела.

Коллективный иск подан польским адвокатом Томашем Вилинским при поддержке правозащитных организаций. В нем Лукашенко, главу КГБ Ивана Тертеля, замминистра внутренних дел Николая Карпенкова и других представителей силовых структур обвиняют в геноциде и преступлениях против человечности.

Документ содержит 160 страниц правового обоснования и 40 тысяч страниц документов в приложении. Заявление подано от имени большого числа граждан Беларуси, в том числе от имени Латушко.

Сам Латушко призывает руководство разных стран к более активным юридическим действиям — например, к объявлению в розыск подозреваемых по линии Интерпола в рамках универсальной юрисдикции.