В суд Гааги подан коллективный иск против Александра Лукашенко. Его обвиняют в геноциде
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
В Международный уголовный суд в Гааге подан иск против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и его «сообщников».
Об этом сообщил оппозиционер Павел Латушко, на которого в Беларуси заведены уголовные дела.
Коллективный иск подан польским адвокатом Томашем Вилинским при поддержке правозащитных организаций. В нем Лукашенко, главу КГБ Ивана Тертеля, замминистра внутренних дел Николая Карпенкова и других представителей силовых структур обвиняют в геноциде и преступлениях против человечности.
Документ содержит 160 страниц правового обоснования и 40 тысяч страниц документов в приложении. Заявление подано от имени большого числа граждан Беларуси, в том числе от имени Латушко.
Сам Латушко призывает руководство разных стран к более активным юридическим действиям — например, к объявлению в розыск подозреваемых по линии Интерпола в рамках универсальной юрисдикции.
- Иск связан с силовым подавлением протестов в Беларуси, пытками и преследованием оппозиции.
- В мае 2021 года с заявлением в суд Гааги обратились Международное партнерство по правам человека (IPHR), Норвежский Хельсинкский комитет, адвокатская организация Global Diligence и организация Truth Hounds.