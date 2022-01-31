В Полтавской области задержали двух депутатов за вымогательство денег. Один из них — глава местной фракции «Довіра»

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The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine Follow / Flickr

В Полтавской области правоохранители задержали двух депутатов — главу фракции «Довіра» в облсовете и депутата Миргородского районного совета, который является братом первого.

Об этом сообщает Офис генпрокурора и его руководитель Ирина Венедиктова.

По данным следствия, депутаты с угрозами насилием вымогали у женщины $39 тысяч, вероятно, вымышленного долга. Генпрокурора назвала это сомнительным долговым обязательством. Женщину депутаты обвиняли в том, что она купила похищенное зерно у Великобагачанского комбикормового завода, которым владеет один из депутатов.

Братьев задержали во время получения денег. Им вменяют вымогательство по предварительному сговору (ч. 2 ст. 189 УК), за что грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Исходя из данных сайта Полтавского облсовета, главой фракции «Довіра» является Олег Диденко. В Миргородском райсовете работает его брат Игорь, который также является представителем партии «Довіра».