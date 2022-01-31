Итальянский дом моды Dolce & Gabbana отказался от использования меха
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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MIGUEL MEDINA / Getty Images
Итальянский дом моды Dolce & Gabbana прекратит использовать мех во всех своих коллекциях с этого, 2022 года.
Об этом бренд 31 января сообщил в совместном заявлении с ассоциацией по защите прав животных Humane Society International, которое цитирует Reuters.
«Мы работаем над созданием более устойчивого будущего, в котором использование меха животных не может рассматриваться. Вся система моды играет важную роль в формировании социальной ответственности, которую необходимо продвигать и поощрять», — сказал сотрудник группы по связям с общественностью и маркетингу Федели Усаи.
Бренд переключится на одежду и аксессуары из экомеха, продолжая сотрудничать с мастерами-скорняками для сохранения рабочих мест.
От меха уже отказались бренды Armani, Kering, Prada, Valentino, Versace и Moncler, а также Balenciaga, Bottega Veneta и Yves Saint Laurent.
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