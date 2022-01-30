Синоптики дали прогноз, какая погода будет преобладать в Украине в феврале

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В феврале 2022 года погода в Украине будет близка к норме.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, средняя месячная температура воздуха будет составлять 0...-4 °С, на Закарпатье, юге Одесчины и в Крыму будет до +1 °С. В целом для последнего месяца зимы норма до +4 °С на юге и Закарпатье.

Самая низкая температура, которую фиксировали в феврале в Украине, была -24...-39 °С, а на юге Одесчины и в Крыму — до -15...-23 °С.

В то же время абсолютный максимум температуры воздуха в феврале составляет +12...+20 °С, в южной части, Винницкой области и на Прикарпатье местами столбики термометров показывали +21...+24 °С.

Отдельно в Укргидрометцентре рассказали, что месячное количество осадков, которое ожидается в феврале, составит 22—40 мм, а в Карпатах, на Закарпатье и горах Крыма 52—75 мм, что в большинстве западных и юго-западных областей меньше нормы (104—108 мм), на остальной территории страны — в пределах нормы.