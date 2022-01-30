«Энергоатом» впервые в истории запустила все 15 энергоблоков на АЭС

Новости

Синиця Олександр / УНІАН

Компания «Энергоатом» сообщила, что впервые в истории запустила все 15 энергоблоков на украинских атомных электростанциях.

Об этом пишет пресс-служба госпредприятия.

Там рассказали, что в 5:45 30 января к электросети подключили энергоблок № 4 Ровенской АЭС, после завершения планового ремонта и перегрузки ядерного топлива.

«Впервые за всю историю атомной энергетики Украины ГП «НАЭК «Энергоатом» работает всеми 15 энергоблоками одновременно!» – сообщили в «Энергоатоме».

Там также добавили, что с декабря 2021 года в компании работали 14 энергоблоков из 15 для того, чтобы стабильно проходить осенне-зимний период.

«Энергоатом» обеспечивает примерно 55% потребностей Украины в электроэнергии, а во время осени-зимы этот показатель растет до 70%. Компания управляет всеми четырьмя АЭС в Украине: Запорожской (самая большая в Европе), Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой. Ранее «Энергоатом» руководил и Чернобыльской АЭС, но в 2001 году ее вывели из состава и законсервировали.