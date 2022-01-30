В Италии переизбрали президента на второй срок

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Flickr / Presidencia de la República Mexicana

В Италии парламент не смог договориться о кандидатуре следующего президента страны. Поэтому на эту должность переизбрали действующего президента Серджо Матареллу.

За него проголосовали 505 депутатов из 759, пишет La Repubblica.

Переизбрание 80-летнего Матареллы произошло в результате договоренности политических партий, которые не смогли согласовать другую кандидатуру. Сам Матарелла не планировал переизбираться на этот пост, но депутаты семь раз не смогли проголосовать за других кандидатов.

Больше всего шансов получить этот пост было у действующего премьера Италии Марио Драги, но многие партии в коалиции не хотели, чтобы он уходил из правительства, потому что это могло привести к политическому кризису и распаду правительства.

Таким образом, политсилам удалось уговорить Матареллу пойти на еще один президентский срок. В Италии президент обладает преимущественно представительскими функциями и не наделен серьезными полномочиями, но пользуется определенным политическим авторитетом.

Матарелла уже опытный итальянский политик. Его отец Бернардо был основателем Христианско-демократической партии Италии, руководящей в стране с 1946 по 1992 год. Сам Серджо Матарелла тоже был членом этой партии. С 1983 года он был депутатом парламента, а в 1987 году начал работать в правительстве. С тех пор он занимал должности министра по связям с парламентом, министра общественного просвещения и министра обороны. В 2011—2015 годах был судьей Конституционного суда, а затем был избран на должность президента Италии.