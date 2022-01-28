Правоохранители поймали на взятке действующего народного депутата Украины. Речь идет о «слуге» Сергее Кузьминых

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Детективы Национального антикоррупционного бюро совместно с САП и прокуратурой разоблачили действующего народного депутата Украины на «горячем», при получении взятки в размере 558 тысяч гривен.

Об этом информирует пресс- служба НАБУ.

По данным следствия, чиновник получил средства при содействии в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Собеседник «Бабеля» в правоохранительных органах подтвердил, что речь идет о депутате от «Слуги народа» Сергее Кузьминых. Однако его не задержали. а только разоблачили.

О деталях задержания НАБУ обещает рассказать позже.